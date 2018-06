Es scheint eine Woche mit dem Schwerpunkt Lehre in Niederösterreich gewesen zu sein. Die ÖVP-Arbeitnehmervertretungsorganisation NÖAAB präsentierte gemeinsam mit der JVP Ideen zur Verbesserung der Lehre in Österreich – und auch zur Verbesserung des Images derselben. Darunter waren durchaus andenkenswerte Ideen wie jene nach einem Selbsterhalterstipendium für Menschen, die am zweiten Bildungsweg eine Lehre absolvieren wollen und zuvor schon mehrere Jahre eigenes Geld verdient haben. Oder jene nach einer Mindest-Lehrlingsentschädigung von 500 Euro.

Außerdem hat in der Vorwoche im Wifi der Lehrlingswettbewerb „Industrie 4.0“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich stattgefunden. 32 Lehrlinge hatten dabei die Chance, sich in Viererteams aneinander zu messen. Darunter übrigens immerhin vier Teilnehmerinnen, bei einem Technik-Schwerpunkt jedenfalls bemerkenswert. Die Lehre wird von Wirtschaft und Politik also wieder stark zum Thema gemacht.

Hoffentlich tragen diese und ähnliche Initiativen Früchte. Mit einer höheren Lehrlingsentschädigung oder einer verbesserten Durchlässigkeit auch für ältere Menschen könnte die Lehre einen weiteren Qualitätssprung erfahren.