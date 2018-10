Endlich: Das EU-Parlament hat für ein Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt. Gleichzeitig haben Forscher der Medizinischen Universität Wien erstmals Plastik im menschlichen Stuhl nachgewiesen. Höchste Zeit für das EU-Verbot also.

Zumindest in Europa tut sich was, was das Bewusstsein für die Vermeidung von Plastik angeht. Sei es aus Umweltschutz- oder aus Gesundheitsgründen. Und es gibt nicht wenige Alternativen für diesen Stoff, die einfach zu beziehen sind. Mineralwasser, Säfte, Milch und Co. gibt es (wieder) zu Hauf in großen Supermärkten in Glasflaschen – das war nicht immer so. Immer mehr Handelshäuser verzichten auf Plastiksackerl und bieten nur mehr Papiersackerl an – das war nicht immer so. Glasflaschen zum Mitnehmen von Getränken sind im Trend, so wie Alternativen zum Plastik-Schneidebrett oder zur Plastik-Aufbewahrungsdose – das war nicht immer so.

(Nieder-)Österreich wird natürlich das globale Plastikproblem nicht lösen können. Der einzelne Konsument wird sich zum Teil auch schwertun, mit Plastik belastete Nahrungsmittel zu identifizieren (etwa bei Meeresfrüchten). Die Gegebenheiten für den Einzelnen, Plastik zu vermeiden, waren für Europäer (!) aber noch nie so gut wie heute. Machen wir was draus.