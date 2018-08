Die Nachricht traf Donnerstagabend ganz Österreich wie ein Keulenschlag. Die Signa Holding von Immobilientycoon René Benko, neuer Eigentümer von Kika/Leiner, schließt bundesweit vier Filialen der angeschlagenen Möbelkette. Über 1.100 Personen werden beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet – das ist ein Fünftel der Belegschaft. Allein in Niederösterreich werden zwei der zwölf Filialen geschlossen und rund 500 Mitarbeiter abgebaut.

Schnell mehrten sich, unter anderem in den Sozialen Medien, die Stimmen, die Benko und seine Vorgangsweise als unmenschlich und profitsüchtig kritisieren. Unterstellungen, die viel zu kurz greifen. Denn Alternativen hätte es für Benko, so tragisch das auch ist, wohl kaum gegeben.

Der Verlust so vieler Arbeitsplätze ist ohne Zweifel ein Desaster und für die Betroffenen eine Katastrophe. Dass es nach der Übernahme von Kika/Leiner durch die Signa Holding aber nicht weitergehen kann und wird wie bisher, war klar. Benko will das Unternehmen gewinnbringend führen, natürlich in seinem Interesse, aber auch im Interesse der verbleibenden Mitarbeiter. Gelingt das nicht, sind schließlich alle Arbeitsplätze weg. Darum hat auch der Betriebsrat die Maßnahmen unterstützt.