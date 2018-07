Zu alt. Zu teuer. Zu wenig leistungsfähig. Zu schwer anzulernen „für die kurze Zeit“. Zu schwer wieder loszuwerden. Das sind die gängigsten Vorurteile, mit denen Personen über 50 Jahren bei der Jobsuche konfrontiert sind. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist es leider nach wie vor eine Last, Arbeitsuchende über 50 einzustellen. Eine Last, die den Aufwand der Einschulung nicht lohnt. Dass gesunde Personen ab 50 noch zehn bis 15 Jahre im Erwerbsleben vor sich haben, daran scheinen viele nicht zu denken.

Zum Glück gibt es auch Ausnahmen wie Leopold Schirgenhofer aus Inning, der in seiner Firma einen 62-jährigen Arbeiter gerade neu beschäftigt hat – und das, obwohl dieser bei körperlich anstrengenden Arbeiten am Bau im Einsatz ist. Hut ab vor beiden! Vor dem 62-jährigen Arbeitnehmer, der trotz seiner vier Bypässe noch täglich auf der Baustelle steht. Und vor Leopold Schirgenhofer, der allen Vorurteilen zum Trotz einen Mann in diesem Alter neu beschäftigt.

Solche und weitere Positivbeispiele sollten in einer Kampagne der Öffentlichkeit näher gebracht werden, wie auch IHS-Arbeitsmarktexperte Helmut Hofer fordert. Denn nur so kann mit vielen Vorurteilen aufgeräumt werden, mit denen ältere Arbeitsuchende noch immer zu kämpfen haben.