Jeder kennt so eine Geschichte. „Die haben sich nur bei mir beworben, damit sie den Stempel bekommen“ – wie oft fällt dieser Satz, wenn man mit vor allem klein- und mittelständischen Unternehmern spricht.

Die Rede ist von Jobverweigerern, die beim AMS Niederösterreich gemeldet sind und bewusst einer Arbeitsaufnahme entgehen möchten. Der Job ist zumutbar, der Arbeitslose aber zu wenig motiviert und provoziert daher eine Jobabsage?

Dagegen soll künftig, noch mehr als bisher, eine eigene Task force des AMS vorgehen. Das eigens eingesetzte Team ist nur auf solche Fälle spezialisiert. Der Bedarf ist gegeben: Es scheint, als würden viele der genannten Unternehmen häufig mit unwilligen Jobbewerbern zu tun haben.

Nur: Obwohl die Unternehmen mit dem AMS kooperieren, haben viele oft gar nicht Zeit oder Muße dazu, jeden Jobverweigerer auch wirklich ans AMS rückzumelden – zu dicht ist der Alltag. Daher macht diese Task force sehr viel Sinn.

Ob diese Zahl an Jobverweigerern exorbitant hoch ist oder nicht, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen. Wichtig ist aber trotzdem, dass so viele von ihnen wie möglich geschnappt werden. Denn nur das sorgt à la longue für sozialen Frieden – zu sehen, dass sich Arbeit auszahlt und Faulheit nicht einfach so durchgeht.