Letztens im Zug: Eine rund 30-jährige schwangere Frau erzählt über ein mitangehörtes Gespräch in der Arbeit. Ihr Chef wolle ihren Arbeitsplatz nicht als Karenzstelle, sondern als Vollersatz ausschreiben und sie nach Ablauf der gesetzlichen Frist kündigen. Im Falle weiterer Kinder sei ihm das zu mühsam.

Einen Tag später ging ein (nicht ganz neuer) Vorschlag von ÖAAB-Chef August Wöginger durch die Medien: die volle Anrechnung der Karenzzeiten. Wenn sie oder er (also sie – nur 4,6 Prozent der 14.361 Karenzbezüge in NÖ im August fielen auf Männer) sich künftig bis zu 24 Monate Karenz nimmt, sollen Gehaltsvorrückungen und entsprechende Entgeldfortzahlungen etc. angerechnet werden.

Dieser Ansatz wird das Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht lösen. Dennoch ist es ein kleiner Schritt. Denn Fakt ist, dass Karenzbezieher(innen) Nachteile im Berufsleben haben. Fakt ist auch, dass Männer in der Karenz (noch?) eine Seltenheit sind und somit Frauen diese tragen müssen. Dass sich Wirtschaftsvertreter wenig begeistert über diesen Vorschlag zeigen, ist verständlich. Für Arbeitnehmer(innen) aber würde das zumindest eine Sorge weniger bedeuten. Andere, wie jene der Frau im Zug, bleiben ohnehin. Also warum nicht für ein wenig mehr Fairness sorgen. Als Statement für Familien.