Tomaten aus Spanien reisen über 2.000 Kilometer, bis sie bei uns in den Supermärkten im Regal landen. Sind es Pflaumen, die aus Chile stammen, die in Österreich gekauft werden, sind diese schon 14.000 Kilometer weit gereist. Diese Zahlen hat jetzt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bekannt gegeben. Dass die Klimabilanz dieser Lebensmittel, die bekannterweise per Flugtransport reisen, eine schlechte ist, muss hier wohl nicht explizit betont werden.

Gerade bei pflanzlichen Produkten können Konsumentinnen und Konsumenten durch eine bewusste Entscheidung für regionale und saisonale Produkte viel bewegen. Von den 900 Kilogramm Lebensmitteln, die jede Person in Österreich pro Jahr für Haushalt und Gastronomiekonsum kauft, sind laut VCÖ fast 50 Prozent pflanzliche Produkte.

Niemand soll natürlich mit erhobenem Zeigefinger dazu angehalten werden, etwas Bestimmtes zu kaufen – oder eben auch nicht zu kaufen. Vielleicht kann aber doch ein kurzer Blick auf das Etikett von Obst und Gemüse helfen, Bewusstsein zu schaffen – nämlich dafür, welche langen Transportwege manche Nahrungsmittel hinter sich haben. Und vielleicht lässt sich ja auch eine regionale Alternative finden. Das freut die Umwelt, das Klima und die regionalen Anbieter.