Jeder, der schon einmal arbeitslos geworden ist, wird das Gefühl kennen: Angst vor der Zukunft und finanziellen Problemen, die mit Arbeitslosigkeit einhergehen, stellt sich ebenso ein wie der Druck, rasch einen neuen Job zu bekommen. Das ist die Regel.

Gerade deshalb verwundert der Vorstoß von AMS-Österreich-Chef Johannes Kopf, das Arbeitslosengeld bereits nach 90 Tagen zu senken. Dieser Zeitraum sei ausreichend, um den idealen Job zu finden, so Kopf. Danach müssten auch schlechtere Bedingungen und eine andere Branche akzeptiert werden. Zwar ist Kopfs Idee auch, im Gegenzug das Arbeitslosengeld am Beginn zu erhöhen. Aber dennoch: Diese Idee ist gefährlich.

Denn für jeden einzelnen Arbeitslosen steigt der ohnehin vorhandene Druck, einen neuen Job zu finden, massiv an. Dieser Druck kann den Betroffenen in ernste Probleme stürzen. Auch die Unternehmen haben nichts von einem Mitarbeiter, der von Beginn an nicht voll bei seiner neuen Aufgabe ist, sondern überlegt, wie er rasch einen Job in seiner Wunsch-Branche bekommt.

Und kurz nach der Einschulungsphase die Firma verlässt, weil er etwas Besseres gefunden hat. Sowohl Unternehmen als auch die Arbeitslosen profitieren mehr, wenn der Arbeitslose ein wenig länger nach einem geeigneten Job suchen kann.