Der Transportbranche in Niederösterreich fehlen die Lenker. Beziehungsweise werden sie ihr bald fehlen, nämlich dann, wenn die sich abzeichnende Pensionierungswelle schlagend wird. Denn aktuell sind zwei Drittel der Berufskraftfahrer über 40 Jahre alt, wieder ein Drittel davon ist sogar bereits über 51 Jahre alt. Und: Es fehlt am Nachwuchs in der Branche. Aktuell sind überhaupt nur drei Personen in Ausbildung. Außerdem gab es mit Ende Juni 450 gemeldete offene Stellen für Kraftfahrer – um 32 Prozent mehr als im Vorjahr.

Hier soll die neue Berufslenker-Akademie von Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie AMS Abhilfe schaffen. Diese soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Unternehmen qualifizierte Fachkräfte – in diesem Fall Berufskraftfahrer – liefern und junge Arbeitslose aus ihrer Beschäftigungslosigkeit holen. Die Betriebe, die offene Stellen in dem Bereich haben, zahlen nur einen geringen Beitrag zur Ausbildung, die jungen Menschen erhalten finanzielle Unterstützung vom AMS. 100 neue Lenker sollen in den kommenden drei Jahren ausgebildet werden.

Eine Maßnahme wie diese, die Menschen nachhaltig qualifiziert und direkt in Beschäftigung bringt, ist in jedem Fall zu begrüßen. Hoffentlich ergreifen genug junge Menschen hier ihre Chance.