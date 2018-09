Zehn Prozent weniger. Diese Kürzung müssen Soziale Unternehmen, die Beschäftigungsprojekte in Niederösterreich umsetzen, in ihrem vom Arbeitsmarktservice NÖ ausbezahlten Gesamtbudget für das Jahr 2019 hinnehmen. Einzelne Projekte werden überhaupt geschlossen – etwa das Asinoe in Krems.

Die Argumentation der Gegner dieser Kürzungen leuchtet ein. Zwar ist die Arbeitslosigkeit seit der Wirtschaftskrise gesunken, die Zahl der Langzeitarbeitslosen jedoch nicht. Gerade die tun sich aber in wirtschaftlich guten Zeiten schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen – vor allem, wo Jobs wie Hilfsarbeitertätigkeiten immer weniger werden.

Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die Tür für Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt wieder zu öffnen – etwa durch Lohnzuschüsse für Betriebe, die bereit sind, Langzeitarbeitslose aufzunehmen. Einen psychologischen Effekt haben diese Anreize im Gegensatz zu geführten Beschäftigungsprojekten aber nicht.

Wird weiter gekürzt, wäre das schlimm für die sozial Schwachen in der Gesellschaft, insbesondere für Langzeitarbeitslose. Denn ihnen würde es noch schwerer fallen, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Eine Zeche, die wir unterm Strich ja ohnehin wieder bezahlen – nur auf anderen Wegen.