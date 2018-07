Wer an einem Sonntagnachmittag durch Dürnstein spazieren will, sollte Geduld und Zeit mitbringen. Denn so überschaubar und definitiv malerisch dieses Wachaujuwel ist, so überlaufen ist es auch – von Touristen. Da steht eine 30-köpfige Touristengruppe (klassisch mit Guide inklusive kleinem Fähnchen in der Hand) im Ortskern, dort fahren Radfahrer durch die engen Gassen, ab und an verirrt sich auch ein Auto mit ausländischem Kennzeichen ins Zentrum der 870-Seelen-Gemeinde. Bis zu einer Million Touristen kommen pro Jahr in den Wachauer Ort, in dessen Kern nur 93 Personen leben.

Kein Wunder, dass die ein oder andere Gemeinde genervt ist von den vielen Besuchern. Niemand solle vertrieben werden, da sind sich auch die Bürgermeister einig. Aber eine Art Solidarabgabe können sich doch immer mehr (Melk, Krems, Dürnstein) vorstellen. Denn natürlich kosten die Touristen auch Geld – immerhin muss Infrastruktur bereitgestellt und der Ortskern erhalten werden. Gerade Schiffs- oder Radtouristen, die nur für wenige Stunden in die Orte kommen, lassen aber kaum Geld in den Gemeinden. Eine Touristenabgabe mag schwer umzusetzen sein, scheint aber die einzige Möglichkeit, auch finanzielle Vorteile für die betroffenen Gemeinden zu lukrieren.