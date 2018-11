Männer in der Pflege? Im Kindergarten? Nach wie vor erregt es Aufsehen, wenn ein Mann den Weg in einen frauenlastigen Beruf einschlägt. Kein Wunder – dort sind sie wirklich etwas Seltenes. 14 Prozent der Bediensteten in den Landespflegeheimen sind Männer. Bei den Menschen, die in NÖ-Kindergärten arbeiten, ist es überhaupt nur ein Prozent.

Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Einen nicht unerheblichen Teil zu dieser Situation trägt sicher das tradierte Denken bei. „Weil es immer schon so war“ zieht es Männer eher zu technischen Berufen, Frauen eher in die Pflege oder Ausbildung bzw. Betreuung von Kindern. Daher wissen junge Frauen oft gar nicht, was sie in technischen Berufen erwartet. Junge Männer wiederum haben Berufe im pädagogischen, pflegerischen und sozialen Feld bei der Jobwahl nicht am Radar. Hier setzen die bundesweiten Initiativen „Girls Day“ und „Boys Day“ an, die dem jeweils anderen Geschlecht für sie unbekannte Berufsfelder näher bringen wollen.

Diversität ist in allen Lebensbereichen von Vorteil. Sie öffnet den Horizont. Rollenklischees helfen in der Berufswelt nicht weiter. Viel eher ist den Einzelnen und der Gesellschaft gedient, wenn jede und jeder den Beruf ergreift, zu dem sie oder er sich berufen fühlt. Unabhängig vom Geschlecht.