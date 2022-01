Unwürdiges Olympia-Spiel

Geduld war gefragt – bis es am Montagnachmittag doch noch ein rot-weiß-rotes Happy End gab. Der heimische Skiverband darf nun doch elf Männer – statt, wie zuletzt befürchtet, nur neun – ins Olympia-Rennen schicken. Stefan Brennsteiner und Max Franz dürfen somit in den Flieger nach China, für den Niederösterreicher Marc Digruber hat’s trotz der Aufstockung nicht gereicht. Dass die Olympia-Normen überdacht werden müssen, hat das unwürdige Spiel am Rücken der Athleten aber jedenfalls gezeigt.

Winterspiele in Peking Niederösterreich mischt bei Olympia mit

Denn die FIS berücksichtigt bei der Vergabe der Startplätze auch durchaus diskussionswürdige Bewerbe. Dass die Besetzung des Starterfelds bei nationalen Meisterschaften der Verbände aus Jamaika, den Kapverden und Mexiko aufgrund des kruden Regelwerks darauf Einfluss hat, ob Weltklassefahrer der Top-Nationen zu Olympia dürfen oder nicht, ist schlichtweg absurd. Eine Korrektur tut not.