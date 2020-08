Tausende Niederösterreicher waren von der über Kroatien verhängten Reisewarnung direkt betroffen. Sie standen stundenlang im Stau, warteten auf Tests oder sind jetzt schlimmstenfalls selbst infiziert. Ob sie auch an die Adria gefahren wären, wenn sie das Ungemach vorher geahnt hätten?

Wenn‘s um den Urlaub geht, legen viele den geistigen Schalter auf „Subjektivität“ um. Wie das geht? Argumente, die für eine Fahrt in den Süden sprechen, werden bejaht, Gründe dagegen negiert. Ist halt was Schönes, so ein Urlaub. Zumindest die Vorfreude, die Nachwehen eher weniger.