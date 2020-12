Am 11. Dezember will der NÖ Fußballverband in einer Sitzung festlegen, wie es im neuen Jahr im Unterhaus weitergehen soll. Schon jetzt preschten einige Ligen vor und fixierten bereits Termine für Nachtragsrunden ab Mitte Februar. Die sind sogar schon ins Online-System des Verbandes eingespeist. Seither werden Trainingspläne mit Start nach den Weihnachtsferien gewälzt. Seither laufen die Telefone heiß, bemühen sich Trainer und Funktionäre um Testspielgegner im Jänner.

Nur zur Erinnerung: Wir befinden uns einen knappen Monat davor im Lockdown, dürfen ohne triftigen Grund nicht einmal vor die Tür. Sich über den Amateurkick Gedanken machen? Ja. Detailliert das Frühjahr planen? Schwachsinn.

Der Verband täte gut daran, Druck vom Kessel zu nehmen. Das ginge damit, dafür zu sorgen, dass die schwierige Saison so wenig Schaden wie möglich anrichten kann. Wie das geht? Sich an die ÖFB-Empfehlungen halten, die im Sommer kommuniziert wurden. Also: Aufsteiger zulassen, aber auf Absteiger verzichten. Nach welchem Modus die Meister bestimmt werden, gehört diskutiert und festgelegt. In dieser Ausnahmesaison aber keine Absteiger zu bestimmen, würde automatisch bei den meisten Vereinen für Entspannung sorgen. Trainingsstart? Kostspielige Transfers? Alles wäre für die allermeisten Klubs mit einem Schlag nicht mehr so wichtig.

Als Argument dafür, Klubs wie üblich absteigen zu lassen, werden vom Verband die dadurch anschwellenden Ligastärken in der nächsten Saison genannt. Ein stichhaltiges, aber widerlegbares Argument. Auch 18er-Ligen könnten mit etwas gutem Willen – siehe die ambitionierten Februar-Pläne aktuell – locker terminisiert werden. Und die Anzahl der Absteiger könnte man ab der nächsten Saison mit drei oder vier deckeln, bis die Ligen wieder die gewünschten Stärken haben.