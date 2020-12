Der NÖ-Fußballverband schlug bei seiner Vorstandssitzung Pflöcke ein, die seinen Vereinen Halt geben sollen. Wichtigster Orientierungspunkt: Fünf Wochen, nachdem das Fußballspielen wieder erlaubt ist, werden die ersten Meisterschaftsspiele angesetzt. Das ist ein wichtiger Anker für die Spieler, Trainer und Funktionäre des Landes.

Auffällig ist auch, dass die Kommunikation des Vereinbarten professionell aufbereitet wirkt. Fünf Punkte, kurz und prägnant dargestellt, dazu das knackige Zitat von Präsident Hans Gartner („Das Ziel unseres Verbandes ist und bleibt, das Fußballspielen zu ermöglichen, nicht es zu verhindern“) – da scheint jemand seine Lehren aus den vergangenen Monaten gezogen zu haben…

Die professionellere Hülle kann aber nicht über manche inhaltliche Schwäche hinwegtäuschen. Die Meisterschaft wird bekanntlich nur dann gewertet, wenn zumindest die Hinrunde gespielt werden kann. Die Nachtragsspiele aus dem Herbst haben damit oberste Priorität. Sollte das Land NÖ weiter auf seinen Geisterspielen beharren – und alles andere wäre angesichts der Infektionszahlen inkonsequent –, dann soll es für die Vereine bei diesen Nachtragsspielen anders als im Herbst kein Absagerecht mehr geben.

Bei den regulären Spielen der Rückrunde räumt man den Klubs dieses Recht sehr wohl weiter ein, um sich finanziell schadlos halten zu können. Weil die Tabellenstände dann aber mittels Quotienten (Punkte dividiert durch Spiele) berechnet werden, stehen aktiver Manipulation Tür und Tor offen. Wessen Quotient gerade zufriedenstellend ist, der kann – zumindest bei Heimspielen – absagen. Und womöglich, wenn sportlich genehm, später nachtragen. Das stinkt zum Himmel.

So eine Unsportlichkeit wird kein Verein in Erwägung ziehen? Wahrscheinlich nicht, wenn keine Abstiegsgefahr drohte. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass es ein Fehler war, sich nicht an die ÖFB-Empfehlung zu halten, in dieser Seuchen-Saison auf Absteiger zu verzichten. So würde es Cato sagen…