Viel Gutes und ein Relikt

Der ÖFB sei so viel mehr als die Herren-Nationalmannschaft – mit diesen Worten stellte Sportdirektor Peter Schöttel die Neustrukturierung seines Bereiches vor.

Und Schöttel hat recht. Eisberg voraus! So lässt sich der oberflächliche Blick auf den größten Sportverband des Landes beschreiben. Der für die breite Masse wahrnehmbare Teil – das Herren-Nationalteam – ist nur ein kleiner Ausschnitt des großen Ganzen.

Der wird nun sportlich in sechs Teilbereichen organisiert: Nationalteams, Talenteförderung, Trainerakademie, Breitenfußball, Frauenfußball und der Bereich Wissenschaft, Analyse, Entwicklung.

Vieles, was in den erneuerten Abteilungen passiert, macht – und machte bisher schon – Sinn. Manche Reformen, die jetzt angestoßen werden, sind sogar innovativ und mutig.

Die Adaptierung des Nachwuchsfußballs sei da genannt. Die Eckpfeiler: kleinere Spielfelder, weniger Kinder pro Team und keine Tabellen bis inklusive U12. Das Ziel: weniger Erfolgsdruck, dafür mehr Ballaktionen für alle Kinder.

Auch die von Stefan Oesen geleitete neue Abteilung rund um Wissenschaft, Analyse und Entwicklung ist ein Meilenstein des ÖFB in Richtung Moderne.

Da wirkt das vom Sportdirektor ebenfalls präsentierte Organigramm des Verbandes fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Und da vor allem der Umstand, dass Schöttel als Mastermind für die Sparte „Nationalteams“ für die Personalentscheidungen bei zehn von elf Mannschaften die (Letzt-) Verantwortung trägt. Lediglich den Herren-Teamchef wählt nach wie vor das ÖFB-Präsidium aus, in dem die neun Landespräsidenten den Ton angeben.

Dieser Fehler im System wird augenscheinlich, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt. Genaugenommen manifestiert sich in diesem Organigramm eine strukturelle Diskriminierung der Frauen. Warum? Das Herren-Nationalteam kann auf die Expertise der neun Weisen aus den Bundesländern vertrauen. Über die Frauen-Teamchefin bestimmt nur der Sportdirektor. Das gehört geändert – entweder in die eine oder in die andere Richtung.