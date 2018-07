Viel zu kleine Sprachnenner.

Es ist schon erstaunlich, wie viele verschiedene Sprachen alleine in Mitteleuropa in einem recht überschaubaren Umkreis gesprochen werden. Von wegen, die Welt sei ein Dorf. Da muss sich die Digitalisierung noch mächtig ins Zeug legen, damit das behoben wird.

Irgendwann wird es aber vermutlich passieren und wir alle reden im selben Kauderwelsch. Der wird dann vermutlich so etwas wie ein kleinster gemeinsamer Sprachnenner sein.

Und dem nähern wir uns in Riesenschritten an. Neulich beobachtet: Ein Bub begehrte Abkühlung. „Mama, kann ich Eis?“ Hat sich der Schlingel doch glatt ein Prädikat gespart. „Was? Essen? Kaufen? In die Haare schmieren?“, fauchte ihn seine Mutter an. Gut, die ist auch Lehrerin und ihr ist anscheinend die Runternivellierung der Sprache ein Dorn im Auge.

Die Arbeiterkammer fragt in ihrer Werbung übrigens „Wie soll Arbeit?“. Weil die AK keine Mutter hat, die sie maßregelt, wird das hier und jetzt erledigt.