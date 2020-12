Gleich zu Beginn des Advents werden zwei berühmte Heilige mit volkstümlichem Brauchtum gefeiert. Beide lebten der Überlieferung nach in der Frühzeit der Kirche im Gebiet der heutigen Türkei. Am 4. Dezember ist das Fest der heiligen Barbara von Nikomedien (dem heutigen Izmit). Sie ist die Patronin der Bergleute. Sie soll in einen Turm gesperrt worden und schließlich als Märtyrin gestorben sein.

Auf dem Weg ins Gefängnis hätte sie einen Zweig abgebrochen, diesen im Gefängnis in ein Wassergefäß gesetzt. Am Tag ihres Hinscheidens sei er aufgeblüht. Auch wenn der historische Kern dieser Legende sehr gering ist, hat sie eine tiefe Botschaft: inmitten von Enge, Sorgen und Eingesperrt sein (wie zum Beispiel in Zeiten eines harten Lockdowns) soll die Hoffnung auf ein Aufblühen bestehen bleiben. Sogar die zum Tod verurteilte heilige Barbara durfte noch das Aufblühen ihres Zweiges sehen. Von dieser Legende kommt der Brauch der Barbarazweige. Sie sollen Hoffnung machen auf ein Aufblühen zu Weihnachten, oder zumindest auf bessere Zeiten mit der Hilfe von Gott.

Auch der heilige Nikolaus von Myra (dem heutigen Demre) ist ein Hoffnungsträger. Er wird am 6. Dezember gefeiert. Er soll armen Familien konkret sehr geholfen haben, und dadurch Licht und Liebe hereingebracht haben in eine dunkle und kalte Welt.

Beide populären Heiligen haben gerade im Corona-Jahr eine besondere Aktualität. Sie laden zur Hoffnung und zu mitmenschlicher Liebe ein, also zu Haltungen, die auch unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsregeln praktiziert werden können. Diese Haltungen tragen sogar wesentlich dazu bei, diese Zeit der Entbehrungen zuversichtlich und sinnerfüllt zu überstehen.