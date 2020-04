Wer von uns hätte zu Silvester gedacht, dass dieses Jahr ein Jahr solcher Herausforderung sein wird? Dass wir uns in einer unbekannten, unvertrauten Situation wiederfinden, die uns allen viel abverlangt. Es geht nicht darum, in Panik zu verfallen, sondern darum, einer Realität ins Auge zu sehen und in großer Solidarität zueinander weiter zu vertrauen. In diese Zeit hinein feiern wir nun das größte Fest der Christen, unser Osterfest. Hier sind wir alle in eine Situation gestellt worden.

Was in Krisen zählt, zählt auch sonst im Leben. Wir erleben alle hautnah, wie bedroht das menschliche Leben sein kann. Wir beschäftigen uns stärker mit der Frage, was im Leben wirklich zählt. Die Gewohnheiten des Alltags sind aufgebrochen. Damit wir diese für uns so fordernde Zeit gut überstehen können, müssen wir nun unsere inneren Kräfte mobilisieren.

Wir dürfen lernen uns selbst auszuhalten, und zwar mit unseren inneren Fragen, Aggressionen, Sorgen und Ängsten. Oft versteckt sich hinter der Angst Gereiztheit, Zorn, Wut oder ein aggressives Verhalten. Wir sind gefordert zu unterscheiden, was es auszuhalten gilt und was von uns verändert werden sollte. Dabei nützt es wenig, alles Negative nur bei den anderen zu suchen und nicht bei sich selbst. Andere beginnen in dieser Zeit ein Tagebuch zu schreiben und jeden Tag darin einige Punkte aufzuzählen, wofür man an diesem Tag gerne danken möchte. Sie werden sehen, wie viele Dinge Ihnen dazu einfallen werden. Die Haltung der Dankbarkeit schenkt Zufriedenheit und lässt uns auch eine neue Gottesbeziehung eingehen.

Danken wir auch den unzähligen Menschen, die sich nun nicht zurückziehen können, um unser Zusammenleben aufrecht zu erhalten: Hier denke ich an die Menschen in Medizin und Pflege, in den Blaulichtorganisationen von Rettung, Feuerwehr und Polizei, an die Apotheker, aber auch den Mitarbeitern in Supermärkten und den Hilfsorganisationen. Sie erbringen Höchstleistungen. Ich höre aus vielen Gemeinden und Pfarren, dass nachbarschaftlich und unkompliziert aufeinander geschaut, einander geholfen wird. Wir sind da, füreinander. Das trägt und hält uns durch diese Zeit.

Jetzt ist oft davon die Rede, dass wir mehr Zeit zum Beten haben. Das bedeutet, dass Menschen zu den Gebeten wie Vater Unser oder den Rosenkranz zurückgreifen und diese Formen der Beziehung zu Gott aussprechen. Manche werden in der Bibel lesen und sich in den Psalmen wiederfinden. Suchen Sie sich ein religiöses Bild oder stellen sie Sich vor ein Kreuz und schauen einfach auf zu dem, der uns im Leiden liebt. Andere werden vielleicht ein inneres persönliches Gespräch mit Gott führen und ihm erzählen, was ihnen am Herzen liegt.

Ohne gemeinsame Messen bekommen die Tage, vor allem der Sonntag eine eigene Stimmung: Seien wir sicher, dass die Gemeinschaft in Christus über jede Distanz und Grenze zusammenhält. Vielleicht finden Sie Trost darin, dass wir Priester stellvertretend für sie alle die Feier der Kar- und Ostertage feiern, sie daran über die Bildschirme teilnehmen können. Die Ideen zur Feier des Osterfestes Zuhause, die sie nun in der NÖN zur Hand haben, mögen Ihnen eine Hilfe sein, diese Tage zu gestalten. Für Menschen, denen Spiritualität und Religion nichts bedeuten, kann ein sich Zeit nehmen für sich selbst hilfreich sein: Einfach sich Zeit nehmen für einen Blick auf sein eigenes Leben. Momente, in denen man über sich nachdenkt.

Jesus‘ Tod und Auferstehung zeigen uns: Äußerlichkeiten müssen nicht auch den inneren Takt vorgeben, wie unsere Lebensgeschichte aussieht: Was macht mir Mut? Was gibt mir Kraft? Kann es vielleicht zu Ostern der Blick auf Jesus Christus sein?

Wichtig scheint mir, dass wir jetzt nicht so weitermachen, wie bisher. Wir sollten uns neu orientieren. Immerhin geht es um unser Leben, für manche geht es um das Überleben. Dazu brauchen wir all unsere Kräfte und Hoffnung, damit letztlich diese Krise überwunden werden wird und wir sagen dürfen: GEMEINSAM ist es uns geglückt!

Seien Sie einander Segen!