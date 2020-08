Am Wochenende war es endlich soweit. Die ersten Bewerbspiele seit März standen im NÖ-Unterhausfußball auf dem Programm – zwar unter Auflagen, aber mit Zuschauern.

Lange Zeit wurde darüber gerätselt: Wie viele Zuschauer werden erlaubt sein? Werden sich die Fußballfans überhaupt auf die Plätze trauen, bei all dem, was in den vergangenen Monaten alles los war?

Die ersten Spiele zeigten deutlich: Sie trauen sich. Mehr noch, die Fans sind richtiggehend ausgehungert in Sachen Fußball. Knapp 500 Zuschauer kamen zum Landesliga-Auftakt zwischen Retz und Schrems, trotz aufgrund des Coronakonzepts beschränkter Besucher-Kapazität.

In wenigen Tagen geht es also flächendeckend los. Tausende Menschen werden alleine auf Niederösterreichs Fußballplätzen aufeinandertreffen. Ob man der Regierung dankbar dafür sein muss, dass sie das ermöglichte, oder ob die Beschränkungen der vergangenen Monate weit übers Ziel hinausschossen, das darf jeder für sich selbst bewerten.

Fakt ist aber, dass jeder einzelne, der fortan eine Sportveranstaltung besucht, ein Stück Verantwortung überantwortet bekam. Kein Händeschütteln, Abstandhalten, Desinfektionsspender benutzen, den Anweisungen des Ordnerdienstes folgeleisten – es gibt Regeln, an die sich die Sportplatzbesucher zu halten haben. Ansonsten ist der Spaß früher zu Ende, als man „Tor“ oder „Abseits“ schreien kann.

Also, liebe Corona-Skeptiker: Sich an diese Regeln zu halten, hat was mit Respekt zu tun. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Auch am Fußballplatz.