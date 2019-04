Rund 8.000 Schüler in Niederösterreich werden ab dem 6. Mai bei der Zentralmatura schwitzen. Zum fünften Mal geht sie nun über die Bühne und ganz unumstritten ist das Modell immer noch nicht.

Missgeschicke wie das in Salzburg im Jahr 2015, als Einbrecher im Akademischen Gymnasium den Tresor mit den Latein-Maturaaufgaben knackten und daraufhin die gesamte Prüfung in dem Fach mit Ersatzaufgaben abgewickelt werden musste, wurden genüsslich breitgetreten. Auch die schlechten Ergebnisse bei der Mathematik-Matura im Vorjahr, bei der rund 20 Prozent der Prüflinge durchgefallen sind, haben die Sympathiewerte des Modells nicht gerade befördert.

Klar können sowohl Befürworter als auch Gegner der Zentralmatura mit guten Argumenten aufwarten. Die Zentralmatura nehme dem Unterricht jede Individualität, weil im Sinne eines „Teaching to the Test“ nur mehr das gelehrt werde, was später für die Abschlussprüfung erforderlich sei, sagen Gegner.

Befürworter wiederum loben die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und betonen, dass nun erstmals flächendeckend Mindeststandards gelten; überdies sei nun Objektivität gegeben, weil die Lehrer die Aufgabenstellung nicht mehr beeinflussen können.

Geschlossene Linien wird es hier nie geben, das wäre für eine österreichische Bildungsdebatte auch recht ungewöhnlich. Aber worum geht es wirklich? Darum, dass Schüler ein Zeugnis in Händen halten, in dem verbrieft ist, dass sie mit jenem geistigen Rüstzeug ausgestattet wurden, das sie für Universitäten, Fachhochschulen oder andere Lebensziele brauchen. Mehr muss Matura nicht. Egal, in welcher Form sie abläuft.