Seit Anfang dieses Jahres plagt uns das Corona-Virus. In China begann es und überall breitete sich diese Krankheit rasch aus und veränderte unsere Situation total. Sie brachte Folgen in unserem Zusammenleben in dieser Welt, Folgen wirtschaftlicher Natur, die große Probleme bringen und die ganze Welt erfassen. Um sich vor der Krankheit zu schützen, sind Maßnahmen notwendig geworden, die unseren normalen Lebensablauf total stören. Wir müssen Schutzmasken tragen, in unseren Begegnungen Abstände einhalten, dürfen keine größeren Feiern veranstalten, Theater- und Konzertaufführungen sind eingeschränkt, viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Unterhaltungen am Abend dürfen nicht stattfinden. All diese Vorschriften sind ein wesentlicher Einschnitt in unseren normalen Lebensablauf.

Es wurden, wie gesagt, Schutzmaßnahmen, Einschränkungen und Eingriffe in unsere normale Lebensform eingeführt. Am Anfang schien es so, als werde alles besser, Infektionen wurden weniger, die Maßnahmen schienen zu greifen. Doch jetzt werden die Infektionen wieder wesentlich stärker, Todesfälle mehr.

Es liegt wohl daran, dass die Menschen sich nur teilweise an die Schutzmaßnahmen halten, dass die Menschen feiern, Reisen machen, nicht achtgeben, jene Dinge nicht setzen, die Hilfe brächten.

Auch in der Kirche spürt man die Probleme. Aus dem Glauben heraus sind Schutzmaßnahmen einzuhalten. Man darf sich nicht einfach über manch störende und unangenehme Dinge hinwegsetzen, muss sie ernst nehmen und doch hoffen, dass so alles wieder gut werden wird.

Im Grunde ist es ein Kampf gegen unangenehme Erscheinungen, die Einschränkungen bringen, aber nur so wird ein normales Leben wieder möglich werden.