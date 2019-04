Der Brand in der Pariser Kathedrale von Notre Dame hat hohe Wellen geschlagen – und tut es noch immer. Vor allem die Sozialen Medien sind voll mit Meldungen, Bildern, Kommentaren und vor allem einem: Meinungen dazu.

Eine dieser Meinungen ist: Warum wird so viel für den Aufbau einer Kathedrale getan und so wenig für die hungernden Kinder in Afrika? Die Frage scheint auf den ersten Blick logisch. Nur: Die einfache Antwort darauf ist nicht zu Ende gedacht. Mit dieser Frage lässt sich nämlich so gut wie alles an Vergnügungen in der westlichen Welt ad absurdum führen. Denn warum sollte ich ein Fußballmatch anschauen, wo ich das Eintrittsgeld doch für Entwicklungshilfe spenden könnte?