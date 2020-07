Und bei der Ankunft in Malaga wird man von den Fieberthermometern regelrecht umzingelt.

Anders dagegen beim Heimflug Malaga – Wien/Schwechat, mit der Wizz Air. Es muss an Bord nichts ausgefüllt werden. Und am Flughafen selbst konnte der Autor dieser Zeilen ungehindert nach Österreich einreisen – nachdem man an einer zivilen Kontrollperson, zwei Soldaten und einem Fieberthermometer vorbeigegangen ist.

Geschehen übrigens an dem Tag, an dem Kanzler Kurz die Maskenpflicht 2.0 ausrief …