Wer A sagt ...

Werbung

Mit Strategien ist das so eine Sache. Mit mehr oder weniger Begeisterung werden sie erarbeitet, mit Pomp und Trara präsentiert – ehe sie dann schon bald heimlich, still und leise in irgendeinem Hinterkammerl im Schreibtisch verschwinden.

Wir wissen heute nicht, ob auch die neue Strategie des Landes dieses Schicksal ereilt. Zu wünschen wäre es ihr jedenfalls nicht. Denn sie ist ein solider Handlauf für eine Zukunft, die herausfordernd wird. Eine Zukunft, in der ein Einfamilienhaus am Land kein Widerspruch zum Klimaschutz sein sollte. Eine Zukunft, in der in den Städten bauliche Verdichtung im Einklang mit mehr Grünraum steht. Und eine Zukunft, in der es sich weiterhin lohnt, unternehmerisches Risiko einzugehen – und in der die Vollkasko-Mentalität nicht zum Maß aller Dinge wird.

Für das alles – und noch viel mehr – bildet die neue Landesstrategie den Rahmen. Die Maßnahmen dafür muss jetzt aber die Politik umsetzen. Hoffentlich hat sie den Mut dazu.