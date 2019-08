Zu einem positiven Ergebnis ist das Pilotprojekt „Tempo 140“ (zwei Testabschnitte auf der Westautobahn, einer davon in Niederösterreich) gekommen. So gingen zwischen Melk und Oed (beide Fahrtrichtungen) die Unfälle spürbar zurück, an den Messstationen ist kein Einfluss der höheren Geschwindigkeit auf Feinstaub oder sonstige Grenzwerte festgestellt worden, bei den Emissionen der Fahrzeuge (Kohlendioxid, Stickoxide) gab es nur marginale Zunahmen.

Das alles klingt verlockend für weitere Teststrecken, die es frühestens mit der neuen (gewählten) Bundesregierung geben wird. Das Thema „höheres Tempolimit“ wird sich allerdings über kurz oder lang von selbst regulieren: Denn mit den Elektroautos wird nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern die Reichweite im Mittelpunkt stehen. „Wer bremst, verliert“ wird von „Wer bremst, gewinnt“ abgelöst.

Die noch wenigen Fahrer von reinen Elektroautos wissen, wovon hier gesprochen wird: Durch die Bremsenergie bzw. generell durch langsam(er)es Fahren kann man viele wertvolle Kilometer gewinnen. Langsam(er)es Fahren heißt auch weniger Stress – so kann das Elektroauto im hektischen Alltag viel zum Entschleunigen beitragen. Und das alles emissionsfrei …