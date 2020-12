„Der Gewinner der Krise heißt ...“ So lautete vorige Woche die Schlagzeile einer Tageszeitung. Antwort: Amazon! Ich bilde mir ein, noch nie hat Amazon so viel Werbung geschalten wie heuer. Der Online-Handelsriese hat es offensichtlich bestens verstanden, die Krise wirtschaftlich für sich zu nutzen. Trotz der Versuche, österreichische Alternativen zum Online-Einkaufen anzubieten – die Masse der Menschen hat Amazon zum Sieger gemacht. Seit Montag vorige Woche sind unsere Geschäfte wieder offen. Nach dem Lockdown kommt nun der Lockruf der Geschäfte. Rabatt angebote und Preisverlockungen großer Handelsketten und Einkaufszentren schüren das Einkaufsfieber, das bei vielen Menschen zu Hause ausgebrochen ist. In langen Warteschlangen vor den Geschäften finden sie Abkühlung. „Es kommen weit mehr Kunden, als eigentlich richtig wäre!“, hieß es in den Nachrichten.

Ich spüre die Sorge, die Masse der Leute könnte durch ihr Verhalten beim Shoppen wieder die Krankheit zum Sieger machen. Ganz und gar nicht in Massen kamen sie zu den Gratis-Coronatests. Mit einem Drittel der angesprochenen Bevölkerung blieb die Zahl derer, die sich auf Corona testen ließen, in einigen Bundesländern weit unter den Erwartungen. Hat es nicht vorher Kritik gegeben, dass zu wenige getestet werden würden, dass nur die getestet werden würden, die Symptome hätten? Was hätte man tun müssen, um die Massen aus dem Lockdown in die Testzentren zu locken? Wäre Hingehen nicht ein einfacher, vernünftiger, schlichter kleiner Beitrag für den Sieg der Gesundheit?

Wer aus der Krise im heurigen Advent als Sieger hervorgeht, das entscheidet jeder Einzelne mit. Kann heuer nicht auch die Vernunft zu den Siegern dieses Advents zählen? Keiner muss hingehen, wo sich die Massen tummeln. Könnte vielleicht auch Gott zu den Siegern des heurigen Advents zählen? Entscheiden tun das Sie, Sie ganz allein. Glaube ist (schon lange) keine Sache für die Massen. Gottsuche kann aber ein unglaublicher Gewinn sein.