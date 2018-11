Ganz Niederösterreich spricht über das Wetter – und das schon das ganze Jahr. Die NÖN analysiert deshalb in dieser Woche in allen Lokalausgaben die Situation. Analysiert, welche Auswirkungen auf Mensch und Natur das ex-trem warme Jahr 2018 hat.

Auf den ersten Blick mag es brisantere Themen geben – die Arbeitszeitdiskussion, die Migration, die Entwicklung der Demokratie. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber rasch, dass das Wetter schon lange kein Allerweltsthema mehr ist, sondern ein hoch politisches. Denn die Wetter-Extreme sind kein Zufall, sie sind die Folge des Klimawandels. Und den beeinflusst halt jeder von uns mit. Die Politik in Niederösterreich versucht seit Jahren gegenzusteuern – lange Zeit nur halbherzig, mittlerweile mit mehr Nachdruck. Doch es wird noch dauern, bis Nachhaltigkeit wirklich zum Prinzip für alle Entscheidungen werden wird.

Dass das nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch den nächsten Generationen ein gutes Leben ermöglicht, ist als Argument alleine wohl nicht ausreichend. In unserer gegenwartsorientierten Gesellschaft zählt eben manchmal nur das Hier und Jetzt – auch für die Wählerinnen und Wähler, wenn sie in den Wahlzellen stehen. Da hilft als Argumentationshilfe, dass Umweltschutz bereits jetzt ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor ist. So löste alleine die Umweltförderung des Bundes in den vergangenen 25 Jahren mehr als 30 Milliarden Euro an Investitionen aus. Am meisten davon profitiert haben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Das ist zwar nicht das beste Argument für eine nachhaltige Politik, aber eines, das für jeden greifbar ist.