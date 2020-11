Die Wiener lieben uns Niederösterreicher von allen Bundesländer-Bewohnern am meisten, wir hingegen mögen die Wiener am wenigsten. Unerklärbar? Weit gefehlt! Man muss nur genau genug hinschauen, dann wird es sonnenklar.

Viele Niederösterreicher leben ausbildungs- oder berufsbedingt in der Bundeshauptstadt, fühlen sich aber weiter als Niederösterreicher. Sie mögen sich also zum Teil selbst. Wir Niederösterreicher, die wir tatsächlich auch da leben, denken an die Ur-Wiener – eine unfreundlich grantelnde Spezies. Und der einzige „Mundl“, den wir mögen, hört auf den Namen Sackbauer.

Eh kloar, oder?