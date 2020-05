In Zwettl ist ganz viel Europa. In Waidhofen (an der Thaya) auch. Und in Horn und in Hollabrunn, in Scheibbs und in Gmünd auch. Denn: Wo (pro Kopf) das meiste Geld aus Europas Töpfen investiert wurde, dort ist auch am meisten Europa. Im Waldviertel und im Weinviertel. In Solarzellen auf Bauernhofdächern. In Dorfkindergärten mit Kleinkinderbetreuung. In der Infrastruktur, im Tourismus, in der viel zitierten Zukunft.

Nur: Gesagt hat das jahrzehntelang keiner. Zumindest nicht laut. Da kamen „aus Brüssel“ nur die Bananen-Verordnungen. Und „aus Österreich“ die Vorzeige-Projekte. Dass die ohne Brüssel, also: ohne europäische Gelder gar nicht möglich gewesen wären, wurde gut und gerne verschwiegen. Dabei wären sie die besten Beispiele dafür, was Europa (auch) kann: Bedingungen verändern, Unterschiede verkleinern, Leben verbessern.

Damit das aber auch alle wissen, muss das laut gesagt werden. Und groß d’raufgeschrieben werden. Auf die Bauernhöfe, die Kindergärten und all die anderen Vorzeige-Projekte. Und vielleicht auch gleich auf die Heimkehrer-Flüge, die Korridor-Züge und die Schutzmasken, die die EU in der Corona-Krise finanziert hat. Die sind auch alle Europa. Nur hat darüber auch (fast) keiner geredet…