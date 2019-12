Auch wir von der NÖN haben Erfreuliches zu berichten, diesmal ausnahmsweise in eigener Sache. Die gesamte Redaktion freut sich mit Kollegin Andrea Stoiser, die zur besten Lokaljournalistin des Landes gekürt wurde!

Und das Schöne ist, dass wir noch etliche andere Redakteurinnen und Redakteure aufzählen könnten, die diesen Preis ebenso verdient hätten. Das zeigt uns, dass unsere Anstrengungen, noch besser zu werden, nicht vergeblich sind.

Diese Auszeichnung ist für die gesamte Redaktion Ansporn und Auftrag zugleich: Auf unserem Weg, die wichtigste und umfassendste Informationsquelle der Niederösterreicher zu sein, weiterzugehen. Wir wollen noch besser werden, noch mehr Exklusivgeschichten liefern, noch mehr Qualität bieten.

Wir freuen uns auch über einen anhaltenden Aufwärtstrend bei unseren Leserzahlen. Immer mehr Landsleute lesen die Ausgaben der NÖN, und das mittlerweile nicht nur wöchentlich, sondern täglich. Die Zugriffe auf unser stets aktuelles elektronisches Nachrichtenportal explodieren geradezu. Und auch in Print zeichnet sich ein erfreulicher Trend ab.

In einer Zeit, in der viele Medien mit einem rapiden Leserschwund zu kämpfen haben und in der generell immer weniger gelesen wird, ist das doppelt erfreulich. Und es zeigt, dass die lokale Nachricht – gut recherchiert, ausgewogen und aktuell – nach wie vor begehrt ist. Dafür möchte ich mich bei Ihnen, werte Leserinnen und Leser, sehr herzlich bedanken.

Ich ersuche Sie, uns weiter die Treue zu halten, uns kritisch zu begleiten und sich zu Wort zu melden. Und empfehlen Sie uns weiter. Frohe Weihnachten!