Dass sie in der Politik nicht in Pension gehen würde, hatte Niederösterreichs ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav bald nach ihrem Eintritt in die Landesregierung vor 15 Jahren verkündet. Seit letzter Woche ist bekannt, dass dieser Zeitpunkt nun gekommen ist.

Die 54-Jährige wechselt als kaufmännische Geschäftsführerin in die Wiener Staatsoper. Überraschend war die Entscheidung knapp vor Weihnachten noch unter der Übergangsregierung. Was auch SPÖ und NEOS auf den Plan rief, die rein politisches Kalkül dahinter vermuteten.

Landesregierung Bohuslav geht, Danninger soll folgen

Zu Unrecht. Denn als Quereinsteigerin 2004 vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll geholt, war Petra Bohuslav alles andere als eine beinharte Parteipolitikerin. Auch innerhalb der ÖVP schwamm sie nicht selten gegen den Strom. Deshalb wurde schon früher mehrmals über einen Abgang der ehemaligen Parade-Tennisspielerin aus der Politik spekuliert.

Dass sie im Vergleich zu anderen Politikern selten nach dem Bauchgefühl, sondern immer mit genauer Strategie agierte, qualifiziert die promovierte WU-Absolventin ebenso wie ihre internationale Erfahrung für den neuen Job. Und das beschreibt auch ihr „Erbe“, auf das ihr erfahrener Nachfolger Jochen Danninger in dem Ressort Wirtschaft, Tourismus und Sport aufbauen kann.