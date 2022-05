Zu wenig Ressourcen

Werbung

Rund 4.000 Elementarpädagoginnen arbeiten in den 1.060 Kindergärten in Niederösterreich. Im Rahmen der MEGA-Studie zur Elementarpädagogik wurden zwischen Februar und April 2022 1.246 Eltern und Pädagoginnen befragt, davon 198 in NÖ.

Durchwegs gut bewertet wurden dabei die Ausstattung der Kindergärten, in NÖ besonders auch das Arbeitsklima, kreative Tätigkeiten im Kindergarten und die Vorbereitung der Kinder auf die Volksschule.

Bildungsklima-Index Studie: Wie es den Kindergärten geht

Was bei den Pädagoginnen weniger gut ankommt, sind die Dokumentationspflichten, die als überbordend empfunden werden. Auch fehlt es dafür oft an entsprechender IT-Ausstattung. Die Kindergärtnerinnen würden sich auch mehr Wertschätzung und mehr externe Unterstützung im Umgang mit schwierigen Kindern wünschen.

Diese Frauen begleiten unsere Kinder in ihren wichtigsten Lebensjahren. Ihre Anliegen dürfen uns nicht egal sein.