Zurück zum Kerngeschäft

Wahrnehmung und Realität sind bei der Admira nicht im Einklang. Vorletzter – die Südstädter spielen gefühlt besser, als es die Tabelle zur Winterpause aussagt.

Trainer Andreas Herzog verpasste der Mannschaft einen attraktiven Anstrich. Nie gab‘s längere Niederlagenserien. Mit den Unentschieden in Salzburg oder in Graz gelangen Achtungserfolge. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es zu selten gelang, starke Leistungen in Siege umzumünzen. Die Tabelle trügt selten, lügen tut sie nach 18 Runden nie.

Fürchten muss sich trotzdem niemand. Die Admira ist seit Jahren in Sachen Abstiegskampf gestählt. Und das Allerwichtigste: Nach dem seltsam anmutenden Intermezzo rund um „Global-Sports-Director“ Felix Magath besinnt sich die Admira wieder glaubhaft ihres Kerngeschäfts: Junge Spieler zu entwickeln, bestenfalls aus dem eigenen Nachwuchs, ist das, wofür der Verein steht.