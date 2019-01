Populistische Forderungen stehen derzeit hoch im Kurs. Diese zum Beispiel: Nach dem soeben überstandenen Schnee-Chaos wird der Ruf nach einer gesetzlichen Dienstfreistellung laut. Das fordern verschiedene Parteien in den Bundesländern und die Grünen in Niederösterreich. Der Arbeitgeber soll den Feuerwehrmann/die Feuerwehrfrau im Ernstfall also ziehen lassen müssen. Ohne dass dafür wie bisher Urlaub genommen werden muss. Damit erweist man der Sache möglicherweise einen Bärendienst.

Denn viele Unternehmer würden es sich dreimal überlegen, jemanden anzustellen, der bei der Feuerwehr oder auch der Rettung freiwillig Dienst tut. Und das nicht, weil Arbeitgeber tendenziell egoistisch sind. Vielmehr, weil es sich die meisten wirklich nicht leisten können. Man denke an einen Betrieb mit drei Angestellten. Wenn einer davon tagelang im Einsatz ist, kann das schnell veritable Probleme für das Unternehmen bringen. Und weit über 80 Prozent der niederösterreichischen Betriebe sind Klein- und Mittelbetriebe mit maximal neun Dienstnehmern.

Wegen des Klimawandels werden die freiwilligen Einsatzkräfte in Zukunft wahrscheinlich noch mehr gefordert werden. Aber dafür muss die Politik große, tragfähige Lösungen finden, Zwangsmaßnahmen helfen da nicht.