Zwischen Krieg und Frieden

So große Themen gab’s lange nicht. So internationale Gäste auch nicht. Und: Krieg? Gab’s noch nie, in den letzten 25 Jahren bei Niederösterreichs höchstkarätigem Forum rund um den Göttweiger Berg.

Heuer, im 26. Forumsjahr, war er nicht nur (fast) nebenan, der Krieg in der Ukraine. Heuer war er überall. Auf der Göttweiger Kaiserstiege und am Rasen vor der Stiftskirche, bei der Arbeitsgruppe im Altmanni-Saal, am Bildschirm aus New York und beim Salon am Kremser Campus.

Dabei wären die Beitrittsperspektiven für Europas Westbalkan-Staaten wohl genauso drängend. Und die Fragen nach Gesundheitsthemen, Lieferketten oder Energiewende(n) erst recht.

Für all das hätte man heuer gleich eine ganze Reihe von Foren gebraucht. Ein einhelliges Bekenntnis zumindest gab es: das zum Frieden. In der Ukraine und in Europa!