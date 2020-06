Sehr geehrte Redaktion!



Ich bitte Sie kurz Ihr Augenmerk auf folgende Tatsache zu lenken:



Durch die groß angekündigte durchgehende Ferienbetreuung in den Kindergärten kommt es jetzt anscheinend zu folgender Situation:



Manche Kinder dürfen wieder 9 Wochen NICHT den Kindergarten besuchen.



Kinder von nicht berufstätigen Eltern müssen die 9 Wochen daheim bleiben!



Zitat aus der am 4.6. erhaltenen Bedarfserhebung :



„Zum größtmöglichen Schutz der Kinder wird auch die Ferienbetreuung in Kleingruppen durchgeführt werden. Daher kann im Sommer 2020 die Ferienbetreuung in der Regel nur für Eltern angeboten werden, die durch ihre berufliche Tätigkeit eine Betreuung nicht selbst wahrnehmen können.“





Das kann es doch jetzt wirklich nicht sein!



Was anfangs als schlechter Witz erschien, erbost die Elternschaft. Sie dürfen damit rechnen, dass sich gegen diese Vorgangsweise massiver Widerstand formieren wird. Es kann doch nicht sein, dass allerorts der „neue normale“ Alltag wieder los geht und die Kleinsten so behandelt werden.



Seitens der Gemeinde bekommt man die Auskunft, dass das vom Land so vorgegeben ist – das Land meint nach telefonischer Anfrage, dass das Sache der Gemeinden ist.

Es kann nicht die Aufgabe der Eltern sein diese Kompetenzuneinigkeit zu lösen.



Mit freundlichen Grüßen





Roswita Kellner