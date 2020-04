„Krise ist die Zeit, die den Charakter zeigt", ist Niederösterreichs Landeshauptfrau überzeugt. Und attestiert ihren Landsleuten gerade in der Coronakrise "unglaubliche Charakterstärke". Für die, für die Disziplin und für den Einsatz, wollen Niederösterreichs VP-Mandatare am 1. Mai "Danke!" sagen - mit "kleinen Gesten, die die vielen großartigen Aktionen und Leistungen unserer Landsleute hervorheben sollen", so Johanna Mikl-Leitner. Und begann ihr "Danke!" beim St. Pöltner Universitätsklinikum und dessen Direktion.

Die Aktionen des Landes, für mehr Miteinander (Miteinander-Niederoesterreich.at) und mehr Zusammenhalt ("Wir halten zusammen“) laufen dagegen schon seit 3. April. VP-NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Der große Einsatz der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist beeindruckend – denn die Coronakrise können wir als Gesellschaft nur gemeinsam bewältigen.“