Als 1890 erstmals in Österreich am 1. Mai die Maiaufmärsche stattfanden, war St. Pölten als Arbeiter-Hochburg bereits mit dabei. 131 Jahre später fällt der Mai-Aufmarsch zum zweiten Mal hintereinander aus – „dank“ Corona. Den Maibaum auf dem Rathausplatz wird es dennoch geben.

„Den Maiaufmarsch ein weiteres Mal abzusagen, ist schmerzlich. Vor allem in Zeiten, wo wir vor großen Herausforderungen stehen und eine Regierung am Werken ist, die sich selbst Millionen für PR-Zwecke zuspricht, aber dringend benötigte Maßnahmen verschleppt“, erklärt St. Pöltens Bürgermeister und SPÖ-Chef Matthias Stadler. Die Botschaft des 1. Mai – der Kampf für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – sei gerade in der Pandemie so aktuell wie schon lange nicht.

Denn, so Stadler: „Die Auswirkungen der Pandemie werden uns noch lange beschäftigen. Es braucht Maßnahmen, um Menschen in Beschäftigung zu bringen.“ Auf diese Botschaften wird die SPÖ am 1. Mai in St. Pölten auch ohne Aufmarsch hinweisen – mit Flyer-Aktionen, einer Onlinekampagne, einer Stadtexpress-Sonderausgabe sowie – vermutlich – einem Flashmob.

SPÖ fordert Aufschwung-Milliarde

Auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar bedauert, dass der Mai-Aufmarsch nicht stattfinden kann – ebenso wie andere traditionelle Kundgebungen, Fackelzüge und Veranstaltungen. „Aus dem Tag der Arbeit mit Maikundgebungen auf den Straßen wird ein digitaler Tag der Arbeit“, verspricht Kocevar.

Und auch er trommelt die Botschaften, die die SPÖ in diesen Tagen unter die Leute kriegen will: „Die Sozialdemokratie ist für die Menschen in diesem Land aktiv. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, unser Ziel ist die Vollbeschäftigung.“ Gelingen soll das unter anderem mit einer Aufschwung-Milliarde.