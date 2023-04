SPÖ begeht den „Tag der Arbeit“ mit Kundgebungen und Aufmärschen

Fackelzüge, Mai-Kundgebungen, Aufmärsche und Feste: der 1. Mai wird von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten traditionell in allen Bezirken des Landes gefeiert. Diese Tradition geht auf den 1. Mai 1980 zurück. Damals gingen nach einem blutigen Streik amerikanischer Arbeiter im Jahr 1986 erstmals Arbeiter in Europa auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Inhaltlich wurden zu Beginn die Einführung des Acht-Stunden-Tages sowie des allgemeinenen Wahlrechts gefordert. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Feiern zum 1. Mai dann allmählich die heute bekannte Gestalt an. Auch dort nutzen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Gelegenheit, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Der designierte Landes-SPÖ-Vorsitzende Sven Hergovich will am „Tag der Arbeit“ heuer an die Wichtigkeit des 1. Mai und der sozialdemokratischen Werte erinnern. Außerdem wird er die Forderungen in den Mittelpunkt stellen, die die SPÖ bei den gescheiterten Regierungsverhandlungen mit der ÖVP gestellt hat - kostenlose Ganztagskinderbetreuung, eine Job-Garantie für Langzeitarbeitslose, einen Preisdeckel fürs Heizen, ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige und eine Strukturoffensive für benachteiligte Regionen.

Sven Hergovich will die roten Forderungen wie kostenlose ganztägige Kinderbetreuung oder eine Job-Garantie für Langzeitarbeitslose ins Zentrum seiner Ansprachen stellen. Foto: Franz Enzmann

Hergovich wird an zwei der größten niederösterreichischen Mai-Feiern teilnehmen - am Maiaufmarsch am „Tag der Arbeit“ in St. Pölten und einem Fackelzug, der bereits am Samstag, 29. April, in Wiener Neustadt über die Bühne geht. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig besucht die Mai-Feier in Ternitz. Klubobmann Hannes Weninger hat sich für das Fackelfest in Hennersdorf und den Fackelzug Vösendorf angekündigt. Die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl wird in bei der Feier zum 1. Mai und dem 100-jährige Jubiläum der SPÖ Eichgraben zu Gast sein.

Auch Babler tourt durch Niederösterreich

Auch Andreas Babler, der sich um den SPÖ-Bundesparteivorsitz beworben hat, plant ein dichtes Programm rund um den 1. Mai in Niederösterreich. Am Vormittag wird er die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Zu Mittag wird Babler in seiner Heimatstadt Traiskirchen (Bezirk Baden) auftreten. Am Nachmittag ist er Festredner bei der Feier zum Tag der Arbeit in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg).