Eltern können wieder Schulstartgeld für ihre Kinder beantragen

Im vergangenen Jahr wurde in Niederösterreich erstmals das „blau-gelbe Schulstartgeld“ ausbezahlt. Dieses kann unabhängig vom Einkommen beantragt werden und beträgt unabhängig von der Schulstufe 100 Euro. Voraussetzung ist, dass die erziehungsberechtigte Antragstellerin oder der Antragsteller den Hauptwohnsitz und das Kind einen Wohnsitz in Niederösterreich hat. Volljährige Schüler und Schülerinnen bzw. Lehrlinge, welche die Familienbeihilfe selbst beziehen und den Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, können den Antrag auch selbst stellen.

Heuer soll das Schulstartgeld erneut ausbezahlt werden. Im Juli wollen ÖVP und FPÖ das im Landtag beschließen. Das Land setzt die Aktion dann zum Start des kommenden Schuljahres 2023/2024 fort und wird 20 Millionen Euro dazu zur Verfügung stellen. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont dabei, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in Niederösterreich gleichwertig sei. „Daher werden alle Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich mit 100 Euro unterstützt, ganz egal, welche Schule besucht wird“, so die Landesrätin.

Im Vorjahr bekamen 186.575 Kinder das Schulstartgeld

Im Vorjahr wurde das „blau-gelbe Schulstart“ mit sehr breiter Mehrheit im Landtag beschlossen. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 186.575 Kinder und Jugendliche das „blau-gelbe Schulstartgeld“ erhalten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) möchte damit einen Schritt gegen die Teuerung setzen.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) unterstreicht: „Mit dem ‚blau-gelben Schulstartgeld‘ entlasten wir unsere Familien im Kampf gegen die Preisexplosion. Das gilt für die sozial Schwächeren genauso wie für den Mittelstand. Jedes Kind in Niederösterreich ist uns gleich viel wert. Damit der Schulstart leistbar ist, wird die Unterstützung rasch und unbürokratisch ausbezahlt.“