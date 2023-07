SPÖ sieht sich als „konstruktiv-kritische Opposition“ in der Regierung

Rund 100 Tage sind vergangen, seit die Landesregierung in Niederösterreich angelobt wurde und die umstrittene schwarz-blaue Zusammenarbeit begonnen hat. SPÖ-Landesparteivorsitzender spricht in seinem ersten Zwischenresümee von einer „Wortbruch-Koalition“. Den beiden Bündnis-Parteien gibt er ein „Genügend“. Sich selbst und die SPÖ sieht er in der Proporz-Landesregierung „als konstruktiv-kritische Oppositionskraft“. Die VPNÖ wirft den Roten hingegen eine unklare inhaltliche Ausrichtung vor.

Die ersten 100 Tage seien laut dem Neo-SPÖ-Chef "ohne Verbesserungen" für das Bundesland geblieben. Deutlich werde das bei der Teuerung, wo aus seiner Sicht nichts passiert ist. Schwarz-Blau sei zudem "eine FPÖ, die nicht regiert" und eine "Fortsetzung der ÖVP-Allmacht". Außerdem kritisierte Hergovich, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begonnen habe, wie die Freiheitlichen zu reden. Wenn sie vor einer Klimakleberunion warne oder die Normaldenkenden ansprechen wolle, klinge das immer mehr nach FPÖ, meinte er. Eine staatstragende Partei wie die ÖVP dürfe sich jedoch nicht darauf beschränken, das Land visionslos zu verwalten und zu sprechen wie die Freiheitlichen. "Wir sehen es hier als unsere Aufgabe, diese Lücken in der Politik der ÖVP zu benennen. Um den Weg für andere, konstruktivere Koalitionen in Zukunft wieder zu ermöglichen", meinte der Sozialdemokrat, der sich seit dem SPÖ-Landesparteitag vergangene Woche stets als „Kontroll-Landesrat“ bezeichnet.

Den Freiheitlichen warf Hergovich vor, kein Interesse am geförderten Wohnbau zu haben und im Landtag einen Mietpreisdeckel, einen Energiepreisdeckel sowie die Aussetzung der Mehrwertsteuer abgelehnt zu haben. "Weitgehend sinnlos" sei der 30 Millionen Euro schwere Covid-Fonds, zumal er diejenigen belohne, die sich nicht an die Regeln gehalten hätten. Unambitioniert sei auch das Budget.

Die VPNÖ warf der SPÖ NÖ indes vor, dass unklar sei, wofür sie stehe. Noch bevor Hergovich seine 100-Tage-Bilanz präsentierte, stellte Klubobmann Jochen Danninger vier Fragen an Hergovich. „Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler will Drogen legalisieren, Tempolimit 100 km/h auf unseren Autobahnen, eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und wesentliche Straßenbauprojekte für Niederösterreich verhindern. Damit stellt sich die SPÖ gegen die Interessen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher“, meinte er und fragte, ob die SPÖ NÖ Cannabis legalisieren wolle, für eine 32-Stunden-Woche ist, Tempo 100 auf Autobahnen möchte und Straßenbauprojekte wie die S8 weiter forcieren will.