80 Pflege- und Analytik-Studierende und FH-Mitarbeiter unterstützen freiwillig ab 12. Dezember bei Massentests in Wiener Neustadt. Ein Standort ist der barocke Lesesaal der FH Wiener Neustadt.

„Die aktuelle Situation erfordert Zusammenhalt. Ich danke den 80 Freiwilligen für Ihren Einsatz. Sie ermöglichen ein noch schnelleres Testen der Menschen in der Region. Die Fachhochschule ist ein verlässlicher Partner in jeder Lage", heißt es von Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger (ÖVP) in einer Aussendung.

„Wir haben die Stadt Wiener Neustadt schon bei der freiwilligen Testung von Gemeindebediensteten unterstützt“, sagt Armin Mahr, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt. Dabei wurden besonders exponierte Berufe, wie Busfahrer oder Mitarbeiter der Jugendfürsorge, einem Schnelltest unterzogen.

260 Bundesheer-Soldaten unterstützen in NÖ

Auch das Bundesheer unterstützt die NÖ-Behörden und Gemeinden am 12. und 13. Dezember bei den Probeentnahmen und der Administration mit 60 Personen vom Sanitätspersonal und 200 weiteren Soldaten. Österreichweit werden bei der zweiten Massentestwelle, bei der nun außer Tirol und Vorarlberg alle Bundesländer mitmachen, 5.500 Soldaten im Einsatz sein.

