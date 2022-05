Mehr Bundes-Geld soll neue Plätze für Kleinste bringen

Werbung

In den nächsten fünf Jahren wird mehr Geld in den Ausbau der Elementarpädagogik fließen. Bei der Landeshauptleute-Konferenz wurde die 15a-Vereinbarung unterzeichnet. Gemeint ist damit der Vertrag über die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Kinderbetreuung in den Ländern.

Mit der neuen Vereinbarung werden die Bundes-Mittel in den nächsten fünf Jahren von 142,5 Millionen Euro auf jährlich 200 Millionen Euro steigen. Verwendet werden soll das Geld für den weiteren Ausbau des Betreuungsangebots und die Sprachförderung. Ob die Summe reicht, um die Situation für Familien zu verbessern, ist politisch umstritten.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Das ist eine Erleichterung für Familien.“ Foto: Kraus

Für NÖ heißt die neue Vereinbarung jedenfalls, dass um 11 Millionen Euro pro Jahr mehr zur Verfügung stehen – statt 26 rund 37 Millionen Euro. ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die auf mehr Geld pochte, ist zufrieden: „Die neue Vereinbarung ist eine Basis, auf der wir das Förderprogramm anpassen und verbessern werden.“

Wichtig sind die Mittel für Gemeinden, die den Großteil der Kinderbetreuungskosten tragen, und private Träger. Sie bekommen aus dem Topf etwa Geld für die Schaffung neuer Gruppen und Zuschüsse zu Personalkosten. In NÖ erhofft man sich durch die Vereinbarung neuen Schwung beim Ausbau der Kleinkindbetreuung. Die wurde bisher nur dann gefördert, wenn in einer Betreuungsgruppe ausschließlich Unter-3-Jährige waren. Das konnten kleine Einrichtungen am Land nicht immer erfüllen, heißt es aus dem Büro Teschl-Hofmeister. Nun gibt es einen Investitionskostenzuschuss von bis zu 125.000 Euro auch für Gruppen, in denen überwiegend Unter-3-Jährige betreut werden. Für altersgemischte Gruppen bleiben es 50.000 Euro.

Neu ist, dass es auch Förderungen für räumliche Verbesserungen gibt. Bedingung für alle Zuschüsse ist, dass die Einrichtungen Qualitätskriterien erfüllen – das sind etwa maximal fünf Schließwochen pro Jahr und mindestens 45 Stunden Öffnungszeit pro Woche.

Kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz

Nicht vorgesehen ist die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz, den die SPÖ seit Wochen vehement fordert. Die Sozialdemokraten werten die Vereinbarung als „Mogelpackung“. Vor allem, weil die Bundesregierung von einer Kindergarten-Milliarde spricht. „Die 200 Millionen Euro pro Jahr auf eine Milliarde in fünf Jahren hochzurechnen ist unseriös“, sagt SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl. Um den Rechtsanspruch umzusetzen, wäre eine Milliarde pro Jahr nötig, rechnet die SPÖ.

Nicht vorgesehen sind auch nach wie vor bundesweite Mindeststandards etwa bei Gruppengröße oder Personalschlüssel. Die Grünen drängen nun in Niederösterreich auf Qualitätssteigerung. Wenn es nach Bildungssprecher Georg Ecker geht, ist das Land gefordert, für kleinere Gruppen zu sorgen.