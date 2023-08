Was das neue Kindergartenjahr in Niederösterreich bringt

Der NÖ-Landeskindergarten in Pöchlarn (Bezirk Melk) in der Severingasse besteht aus vier Gruppen und ist einer von 17 Pilotkindergärten in Niederösterreich, die ab September auch 2 bis 2 1/2-Jährige in Kleinkindergruppen aufnehmen werden. „Aufgrund der Umstrukturierung war es uns möglich, alle fünfzehn Kleinkinder im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren, die das Angebot brauchen, aufzunehmen“, sagt Bürgermeisterin Barbara Kainz im Rahmen einer Pressekonferenz mit Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) anlässlich des Starts ins neue Kindergartenjahr.

Aufgrund von freien Kapazitäten musste in Pöchlarn lediglich eine neue Betreuerin angestellt werden. Außerdem war in dem NÖ-Landeskindergarten kein aufwendiger, kostspieliger Aus- bzw Umbau nötig. „Wir konnten vorhandene Ressourcen nutzen, Möbel wurden adaptiert. Unsere Kindergartenpädagoginnen haben sehr kreative Lösungen entwickelt“, sagt Bürgermeisterin Kainz. Außerdem seien sehr viele Aufträge an Betriebe in der Region vergeben worden. Die Öffnung für 2 bis 2 1/2-Jährige wäre für die Gemeinde Pöchlarn jedenfalls weniger finanziell belastend gewesen als erwartet. „Es musste kein einziges Gemeindeprojekt aufgrund der Anpassung zurückgestellt werden“, sagt Kainz.

Fünf Kleinkinder werden jeweils von einer Pädagogin betreut

Wie die NÖN berichtete, investiert das Land NÖ gemeinsam mit den Kommunen im Rahmen der „blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive“ 750 Millionen Euro in den Ausbau und Verbesserung der Kinderbetreuung. Kernpunkte: Flächendeckende Öffnung der KIGA und Betreuung der Ab-2-Jährigen mit September 2024, günstigere Nachmittagsbetreuung und weniger Schließzeiten. Hauptziel des Landes NÖ: Die Karenzlücke schließen und so Familien unterstützen.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Pöchlarner Bürgermeisterin Barbara Kainz (beide ÖVP) im NÖ-Landeskindergarten Pöchlarn / Severingasse - einem von 17 Kinderbetreuungseinrichtungen, die in einem Pilotversuch ab September auch 2-Jährige aufnehmen werden. Foto: Norbert Oberndorfer

„Das ist ein deutliches Zeichen und ein riesiger Schritt, um Familien deutlich zu machen, was sie uns wortwörtlich wert sind“, sagt Teschl-Hofmeister. Die Bildungslandesrätin unterstreicht einmal mehr, dass die Betreuung von Zweijährigen lediglich ein Angebot sei und kein Erziehungsberechtigter das in Anspruch nehmen müsse. „Das ist keine Pflicht, kein Zwang, sondern eine Möglichkeit“, so Teschl-Hofmeister. Es gehe um das Wohl des Kindes.

Freie Kapazitäten bei NÖ-Kleinkinderplätzen

Die Kleinsten werden nach einem festgelegten Betreuungsschlüssel von 5 zu 1 betreut. „Es ist klar, dass es etwas ganz anderes ist, Kinder zu betreuen, die noch gewickelt werden müssen oder sich noch nicht so ausdrücken können. Daher dieser Personalschlüssel“, erklärt Teschl-Hofmeister. Der Personalbedarf ist jedenfalls enorm: Bis zum Jahr 2027 werden 2.500 zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen für diesen ambitionierten Ausbau der Kinderbetreuung gebraucht. Teschl-Hofmeister gibt sich optimistisch, dass genügend Betreuungspersonen gefunden werden. „Wir haben derzeit mehr Neuaufnahmen als wir aktuell brauchen“, so Teschl-Hofmeister. Bei der Akquise soll auch ein Kooperationsprogramm mit dem AMS und der Bundes-Bildungsanstalt für

Sozial- und Elementarpädagogik (BAfeP) helfen. Außerdem gebe es generell noch freie Kapazitäten und 1.300 freie Kleinkindergarten-Plätze im Land. 150 neue Plätze wurden geschaffen und weitere kommen im Laufe des Kindergartenjahres dazu. Die NÖ-Gemeinden würden bereits stark ihren Aus- und Umbau planen und angehen.

Vormittags gratis, nachmittags günstig

Was die Kosten für Eltern angeht, bleibt die Betreuung der 3 bis 5-Jährigen, wie bisher, von 7 bis 13 Uhr kostenlos. Neu ist, dass die Vormittagsbetreuung auch für 2 bis 3-Jährige in den 359 NÖ-Krippen und Kleinkinderbetreuungseinrichtungen gratis sein wird. Die Nachmittagsbetreuung kostet zwischen 50 Euro bis max. 180 Euro, je nach Einrichtung. „Vormittags kostenlos, nachmittags kostengünstig und leistbar – das ist unser Credo“, sagt Teschl-Hofmeister dazu. Einkommensschwache Haushalte, die die Nachmittagsbetreuung finanziell nicht stemmen können, sollen zusätzlich unterstützt werden. Das Land NÖ zahlt pro Vormittags-Betreuungsplatz 341 Euro an Unterstützung an die Gemeinden.