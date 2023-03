NÖ-Jägerschaft kann künftig „Problemwölfe“ ohne Bescheid abschießen

Werbung

Etwa 17.000 Wölfe tummeln sich in Europa. Tendenz: Stark steigend. Jedes Jahr wächst die Wolfspopulation um ein Drittel. In Österreich sollen sieben Wolfsrudel, davon vier in Niederösterreich, mit rund 70 Tieren leben. Gleichzeitig ist die Zahl der Nutztierrisse „explodiert“, heißt es vom Land NÖ. In Niederösterreich sind 116 Übergriffe auf Nutztiere seit 2018 durch den Wolf nachgewiesen worden. „Wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf, „die Sicherheit steht an erster Stelle.“ Der Wolf sei längst nicht mehr vom Aussterben bedroht, sondern bedrohe den Menschen. Pernkopf appelliert an die EU, wie in Frankreich und Slowenien bereits geschehen, den Schutzstatus des Wolfes in Österreich zu senken.

Der Hamburger Klaus Hackländer, Wildbiologe und Leiter der Deutschen Wildtier Stiftung, berichtete aus Sicht der Forschung rund um den Wolf in Europa und Österreich. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Seit den 90er Jahren ist der Wolf in Europa durch die Fauna-Habitat-Richtlinie der EU streng geschützt. Gefährdet sei der Wolf aber in Europa seit 2007 nicht mehr, sagt der deutsche Wolfskenner und Leiter der Deutschen Wildtier Stiftung Klaus Hackländer. Um für ein friedvolles Miteinander zwischen Mensch und Wolf zu sorgen, braucht es im Sinne eines Wolfmanagements Herdenschutz für die Nutztiere auf Almen, Förderprogramme für Zäune und Herdenschutzhunde und Ausbildungsprogramme für Hirten. „Der Schutzstatus des Wolfs wird an die Realität angepasst. Bis dahin muss man sich an das geltende Recht halten“, sagt Hackländer.

Eine Entnahme von Einzelwölfen ist nicht mehr dramatisch. Die Wölfe gehören zu den Gewinnern in der Kulturlandschaft. Wildbiologe Klaus Hackländer

Während in den Karpaten (Gebirgszug in Westukraine, Rumänien, Anm.) oder in Skandinavien, der Wolf gelernt hat, dass der Mensch gefährlich ist, wird eine schnell wachsende, streng geschützte Population im Rest Europas dem Menschen gefährlich. „Wir erziehen uns eine Wolfspopulation, die keine Scheu hat“, sagt Hackländer. Durch Selektion, Erziehen und Verhaltensänderung könnte diese Scheu bei den Wölfen aufgebaut werden. „Eine Entnahme von Einzelwölfen ist nicht mehr dramatisch. Die Wölfe gehören zu den Gewinnern in der Kulturlandschaft“, sagt der Wildbiologe. Das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs beobachtet die Entwicklung der Wolfspopulation in Österreich und erfasst auch Risszahlen durch die Raubtiere.

Um einen „vernünftigen Umgang" mit den Raubtieren in Niederösterreich zu etablieren, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen und Schäden an Viehbeständen zu vermeiden, hat die NÖ-Landesregierung am Dienstag einstimmig eine „2. Wolf-Verordnung“ auf Basis der ersten aus dem Jahr 2018 beschlossen. Die Jägerschaft wird darin unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, unbürokratisch, rasch und ohne Bescheid der Behörden einen Wolf zu vergrämen bzw. zu entnehmen. Diese Art der Einzelfallentscheidung steht mit dem strengen EU-Schutz des Wolfes in keinem Widerspruch. Die Rechtskonformität sei gegeben, sagt Pernkopf mit Bezug auf Rechtsexpertinnen und -experten des Land NÖ.

In einem vierteiligen Stufenplan werden konkrete, mögliche Maßnahmen und eine Vorgehensweise bei „Problemwölfen“ definiert, die ohne behördlichen Bescheid umgesetzt werden dürfen. Konkret darf jedermann durch optische (Taschenlampe) oder akustische Signale (Händeklatschen, Schreien) Wölfe „im notwendigen Ausmaß" vertreiben. Bürger sollen Sichtungen bzw. Vertreibungen bei der Wildtierinfo von Land NÖ, der Bezirkshauptmannschaft, Jägerschaft oder Polizei bzw. den Gemeinden melden, sagt Pernkopf.

Jägerinnen und Jäger dürfen darüber hinaus bei definierten Verhaltensweisen von Wölfen diese mit Warn- bzw. Schreckschüssen vergrämen. Zum Beispiel, wenn ein Wolf zweimal binnen einer Woche den Kompost/Müll in einer Entfernung von unter 100 Metern von einer Siedlung aufsucht oder wenn ein Wolf einen Hund bei gelegentlich bewohntem Gebäude tötet.

Auch ein Abschuss, also die Entnahme eines Wolfs, ist durch die Jägerschaft binnen vier Wochen in einem Jagdgebiet erlaubt, wenn dort Risse erfolgten oder wenn problematisches Verhalten gezeigt wurde, etwa wenn ein Wolf einem Menschen trotz Vertreibungsversuchen folgt oder zweimal zwischen 6.00 und 22 Uhr in einer Siedlung oder bei bewohntem Gebäude auftaucht.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Doris Stilgenbauer, Abteilungsleiterin Agrarrecht vom Land NÖ, präsentierten die 2. NÖ Wolf-Verordnung. Foto: NLK, Filzwieser

Ein Abschuss sei jedenfalls die Ultima Ratio, das letzte Mittel, heißt es vom Land NÖ. Jede Vertreibung, Vergrämung und Entnahme muss der Behörde jedenfalls gemeldet werden und wird dokumentiert. Bei Abschüssen muss der Wolfskadaver 72 Stunden aufbewahrt werden. Die Behörde entnimmt dann Proben und lässt sie in einem Labor untersuchen.

Es soll Schulungen zum „4-Punkte-Plan Wolf“ für die NÖ-Jägerschaft und Bezirksbehörden geben.

Auch der Herdenschutz soll in Niederösterreich ausgebaut werden. Betriebe werden bei Weideschutzmaßnahmen unterstützt, es gibt Entschädigungen auch für Pferde, Alpakas und Lama und die Förderhöhe wird von 50 auf 80 Prozent und auf ganz NÖ ausgeweitet.

Die „2. NÖ Wolf-Verordnung“ tritt mit 3. April 2023 in Kraft und ist auf zwei Jahre befristet.