Vor 20 Jahren ereigneten sich die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York. Nachdem Passagierflugzeuge von Terroristen entführt wurden, rasten dort zwei in die Twin Towers und brachten diese zum Einsturz. Rund 3.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Nachricht erschütterte die ganze Welt. Seither gilt der 11. September als einer der dunkelsten Tage in der amerikanischen Geschichte.

Hautnah miterlebt hat das damals Christopher Mareska aus St. Valentin (Bezirk Amstetten). Der 47-Jährige hatte kurz nachdem der zweite Flieger in einen der beiden Türme gekracht war, eine Station vor der Unglücksstelle die Metro verlassen. Als er die Stationsstiege hinaufging sei es sehr "tumultartig" gewesen. Die Leute seien hinaufgestürmt und hätten geschrien. "Ich habe mir gedacht, es ist ein Unfall gewesen", erzählt Mareska im Interview mit der APA.

Hunderte Schaulustige gingen zur Unfallstelle

An einen Terroranschlag habe er zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt. „Ich hab komischerweise meine Kamera mitgehabt, und das erste was ich gemacht habe, dass ich die herausgefasst und Fotos geschossen habe“, sagte Mareska. Danach sei er „ganz normal“ zur Schule gegangen.

Der Niederösterreicher befand sich gerade auf dem Weg zu einem Englisch-Kurs rund zwei Blocks entfernt. Vor dem Gebäude standen dann schon einige Mitschüler, darunter eine Schweizerin, die in einer Cafeteria im World Trade Center war, als die Flugzeuge in den Türmen detonierten. „Die hat uns dann erzählt, dass sie mitgekriegt hat, wie schon Teile heruntergefallen sind, und dass sie Glück gehabt hat, dass sie nicht getroffen worden ist,“ erinnert sich Mareska.

Trotzdem sei alles relativ ruhig abgelaufen, die Kursteilnehmer hätten sogar gewartet, dass der Unterricht beginne. Schließlich kreuzte ein Wachmann auf, der sagte, dass evakuiert werden müsse, weil Gefahr bestehe, dass „das World Trade Center auf die Schule fliegt“, oder dass es zumindest Erschütterungen geben könnte.

Mareska machte sich anschließend auf dem Weg in seine rund zwei Kilometer entfernte Wohnung. Zu seiner Überraschung seien ihm rund hundert Schaulustige entgegengekommen, die Richtung Unglücksstelle unterwegs waren. Zu einer Kollision sei es aber nicht gekommen. Die Zeit bis zum Einsturz der Türme sei ihm „relativ lange“ vorgekommen. Es dauerte seinen Angaben zufolge etwa eine Dreiviertelstunde, bis der erste Turm kollabierte. Der zweite sei dann nach rund einer Stunde eingestürzt, erzählte der St. Valentiner.

Zu Hause angekommen sei dann „typisch amerikanisch“ den ganzen Tag der Fernseher gelaufen. Als dann die ersten F-16-Kampfflugzeuge über dem New Yorker Luftraum geflogen seien und er im TV gehört habe, dass es sich um einen Terroranschlag handle, sei bei ihm „das erste Mal“ Panik aufgetreten, weil er geglaubt habe, dass vielleicht noch Flugzeuge unterwegs sein könnten.

Versuche mit Familie und Freunde zu kontaktieren

„Es war unmöglich rauszutelefonieren, das haben sie alles gleich gestoppt“. Relativ rasch gelang es dem 47-Jährigen aber, einen Freund in der Heimat per Skype zu erreichen. Diesen bat er, seine Mutter zu erreichen und ihr mitzuteilen, dass „eh alles in Ordnung“ sei. Zudem versuchte Mareska, eine Spanierin namens Maria, die er im „Big Apple“ kennengelernt hatte und mit der er den selben Englisch-Kurs besuchte, zu kontaktieren. Die beiden vereinbarten ein Treffen für den nächsten Tag.

Nachdem es am Folgetag einen Bombenalarm wegen eines verdächtigen Gepäckstücks gegeben hatte und erneut Panik ausgebrochen war, beschlossen die beiden, ihren Unterricht sausen zu lassen. Ihr Kurs hätte an jenem Tag in einem anderen Gebäude weiter entfernt von der Unglücksstelle stattgefunden. Anschließend waren die beiden den ganzen Tag in Bars unterwegs.

Zusammengehörigkeitsgefühl war groß in New York

„Der Patriotismus und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der New Yorker“ beeindruckte ihn besonders. „Ich kann mich erinnern, dass wir in einer Bar gesessen sind und es wurde von Sinatra 'New York New York' gespielt und die Leute sind auf dem Tisch oben gestanden.“ Außerdem seien noch mehr US-Flaggen als sonst aufgehängt gewesen.

Auch „We have to strike back“, sei wiederholt zu hören gewesen. Mareska ergänzte, dass am 12. September 2001 trotz der Anschläge zahlreiche Lokale und Geschäfte offen hatten. Manhattan selbst war jedoch abgeriegelt. Es war sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für den Individualverkehr unmöglich, den Stadtteil, der eine Insel ist, zu verlassen.

Es fiel ihm auch auf, dass überall auf Zäunen Zettel aufgehängt waren, mit denen Angehörige nach möglichen Opfern der Attacken suchten. Außerdem war „Krieg ist nicht die Antwort“ auf den Flyern zu lesen. Auch 2002 reiste Christopher Mareska rund um den 11. September für rund vier Wochen nach New York. Maria, die eigentlich auch hätte kommen sollen, erschien aber nicht.