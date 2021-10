Festlegung von Zonen: Erste Raumplanung für gesamte NÖ Landesfläche

In peripheren Gegenden wie dem Waldviertel gibt es noch Entwicklungspotenzial für neue Betriebs- und Siedlungsgebiete. Im urbanen Raum rund um Wien gilt es hingegen, den wenigen noch freien Boden zu schützen. Wie die Bedürfnisse ihres jeweiligen Gebiets aussehen, erarbeiten Gemeindevertreter nun mit Experten.

Verbauung von freien Agrar-Flächen und Zersiedelung verhindern

In 20 Regionen, die im Wesentlichen den Bezirken entsprechen, entstehen Leitplanungen. In den kommenden Monaten werden sich Vertreter aller 573 Kommunen mit Raumplanungsexperten an den Tisch setzen.

Sie legen die Bedürfnisse der jeweiligen Region fest: Wo müssen Agrar-Flächen geschützt werden? Wo sind Kooperationen zwischen Gemeinden bei der Planung von Betriebsgebieten sinnvoll? Wo braucht es Siedlungsgrenzen, über die nicht mehr gewidmet werden darf? Derartige Zonen werden fixiert. Wenn die Leitplanungen 2023 abgeschlossen sind, gibt es erstmals ein gemeindeübergreifendes Raumplanungskonzept für das gesamte Landesgebiet.

Ziel dahinter ist es, dafür zu sorgen, dass freie Agrar-Flächen nicht verbaut werden und Zersiedelung verhindert wird. Vorbild ist der Grüne Ring rund um Wien. Zwischen dem Wienerwald und den Donau-Auen sowie zwischen dem Marchfeld und Leithagebirge haben sich Gemeinden schon bezirksübergreifend zusammengeschlossen, um Natur- und Agrar-Flächen zu definieren, auf denen nicht mehr gebaut werden darf.

Landes-Vize Stephan Pernkopf spricht vom „größten Regionalplanungsprojekt“. NOEN

Die in den Leitplanungen definierten Zonen will die Landesregierung dann in Form von 20 Raumplanungen verordnen. Passieren soll das zwischen 2023 und 2024. Damit werden sie für die einzelnen Gemeinden, die für die Flächenwidmung zuständig sind, bindend. „Das ist das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte unseres Bundeslandes“, meint Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP). Investiert werden 1,2 Millionen Euro.

An der Kompetenz der Kommunen in der Raumordnung und Flächenwidmung, über die immer wieder politisch diskutiert wird, soll das nichts ändern. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger forderte im Sommer etwa, diese von den Gemeinden und Ländern an den Bund zu übertragen. NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und der Präsident der Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, Thomas Knoll, lehnen das ab. Sie betonen, dass die Vertreter vor Ort die Bedürfnisse ihrer Regionen am besten beurteilen könnten.

Auch bei jahrelang ungenutzten Grundstücken könnten Gemeindevertreter das Gespräch mit den Besitzern suchen, meint Pressl. Eine Abgabe für brachliegendes Bauland oder leer stehende Gebäude ist für Pernkopf keine Option.