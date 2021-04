Viel Aufregung gibt es unter Ärzten und in den Gemeinden über die Ankündigung des Landes, 20 Impfzentren in Niederösterreich einzurichten. Wie berichtet, soll es ab Mitte April in jedem Bezirk einen solchen Standort geben. Diese starten mit einem Impftag pro Woche, ehe sie Anfang Mai in den Vollbetrieb gehen.

Notruf NÖ: mehrere hundert Arbeitskräfte nötig

Aus Sicht vieler Mediziner – und der NÖ-Grünen – werden damit „gut funktionierende“ Strukturen über den Haufen geworfen. Die Ärztekammer betont in einem Offenen Brief an die Impf-Verantwortlichen der Landespolitik, dass in 500 Ordinationen seit Jänner geimpft werde. Weitere 200 niedergelassene Ärzte stünden in den Startlöchern.

In einigen Gemeinden wurden zudem bereits Impfstraßen errichtet oder die Pläne dafür liegen fixfertig auf dem Schreibtisch. „Das langsame Tempo der Impfkampagne kann keinesfalls den Ärztinnen und Ärzten angelastet werden“, heißt es in dem Schreiben an Brief an Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und die Gemeinde- und Städte-Vertreter Alfred Riedl, Rupert Dworak, Matthias Stadler.

Die Landespolitik erklärte die Notwendigkeit der Impfzentren so: Durch die 20 zentral organisierten Standorte soll, wenn in den nächsten Monaten mehr Vakzine eintreffen, die Schlagkraft erhöht werden.

Beim Impfkoordinator, Notruf NÖ heißt es, dass an den 20 Standorten sieben Tage die Woche geimpft werden soll. Dafür braucht es mehrere hundert Arbeitskräfte, die die Spritzen verabreichen, dokumentieren etc. Mit Freiwilligen dürfte das – auch aus rechtlichen Gründen – nicht mehr so einfach zu bewältigen sein.

Das Personal der Impfzentren werde vorerst beim Land angestellt. Dann werde es eine offizielle Ausschreibung geben. Der künftige Betreiber soll die Mitarbeiter übernehmen. Sie sollen bis in den Sommer hinein für täglichen Impf-Betrieb sorgen.

Für die zu impfenden Niederösterreicher ändert sich beim Ablauf wenig: Sie können einen Termin für die Impfzentren – wie in jeder anderen Ordination – über die Notruf-Webseite buchen. An fixierten „Stichtagen“ wird festgehalten, sagt Notruf-Sprecher Stefan Spielbichler.

Niedergelassene Ärzte impfen weiter

Weiterlaufen soll auch das Impfen bei niedergelassenen Ärzten. „Sie sind eine wichtige Säule in der Impfstrategie“, heißt es vom Impfkoordinator. In Ordinationen wird ab Ende April der „Johnson und Johnson“-Impfstoff zum Einsatz kommen. Dessen Vorteil ist es, dass nur eine Impfung nötig ist.

Was die Impfstraßen betrifft, die Gemeinden bereits eingerichtet haben, heißt es vom Notruf, dass sie in die Zentren „übergeführt“ werden. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl findet die Errichtung der Impfzentren „vernünftig“. Grünen-Landessprecherin Helga Krismer hält den Plan hingegen für „riskant“.

Was den Verlauf der Impfungen betrifft, brachte die vergangene Woche gute Nachrichten für Lehrerinnen und Lehrer: Nach den Über-65-Jährigen können nun auch die Pädagogen der Höheren Schulen einen Termin buchen. Ebenso freigeschaltet ist die Anmeldung wieder für Gesundheitspersonal oder Risikopatienten.

Das Alter derer, die sich anmelden können, soll nun nach und nach heruntergesetzt werden. Als Nächstes werde es etwa Termine für Über-62-Jährige geben. Ab Mai oder Juni erwartet das Land die angekündigten größeren Mengen. Der Masterplan bleibt: Bis in den Sommer sollen alle, die wollen, geimpft sein.